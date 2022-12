Curso de mídias digitais prepara jovens do Conjunto Jardim para o mercado de trabalho

Mostrar as inúmeras possibilidades de trabalho no mundo das mídias digitais para jovens do Conjunto Jardim, em Nossa Senhora do Socorro, foi o objetivo do curso ofertado por meio da Unidade Móvel do Senac, em parceria do a Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro. O resultado da capacitação, ministrada no Centro do Cidadão, pela instrutora de informática Méssia Maria Silva Menezes Cândido, foi uma atividade avaliativa, na qual os alunos criaram identidades virtuais e um podcast com temas relacionados ao convênio entre o município e o Senac, considerado por eles, de grande relevância para chegarem ao mercado de trabalho já qualificados.

Um deles foi Kevin Albert Oliveira Melo que, aos 17 anos, vislumbrou na capacitação, uma oportunidade de atuar em uma área que gosta bastante.

“Assim que surgiu o curso, percebi que poderia me ajudar bastante profissionalmente e agora que foi finalizado, vi que estava certo. Mídias digitais é uma área que gosto muito e aprendi muito sobre edições de vídeos, elaboração de materiais e postagens nas redes. Com certeza fazer o curso fez muita diferença para mim. Participei da elaboração do podcast sobre mercado de trabalho e da edição, que é uma área que me identifico bastante”.

Antes de se inscrever, Matheus Santos de Andrade, 19 anos, pesquisou sobre o conteúdo que seria passado na capacitação e percebeu uma oportunidade de lucro.

“Entendi que poderia ganhar dinheiro usando meu próprio celular. Então, aproveitei a oportunidade para fazer a capacitação, que foi gratuita. Dá para criar muita coisa para as mídias digitais e o curso mostrou isso, desde posts para o Instagram, cartão de visitas, cartaz, criar e editar podcast. Sou tímido e até nisso o curso me ajudou. Aproveitei ao máximo todo o conteúdo que foi passado”.

Para Rebeca de Jesus Nascimento, 19 anos, ter concluído o curso representa uma chance de conquistar o primeiro emprego, já com o diferencial no currículo.

“Estava procurando conhecimento na área e vi no curso uma oportunidade de aprendizado, já que quero me qualificar cada vez mais, principalmente nessa área. O conteúdo passado ativou o meu lado mais criativo e mostrou que há diversas oportunidades de atuação dentro do mercado de mídias digitais”.

A curiosidade foi o que levou o jovem Fabrício Adryan Rocha de Souza, 16 anos, a fazer o curso de mídias digitais.

“Queria conhecer na base o que é mídia digital e gostei bastante de todo conteúdo que nos foi passado. O curso representa uma oportunidade para os jovens se profissionalizarem e se preparem para trabalhar, seja em alguma empresa ou por conta própria. E pretendo fazer outras capacitações que surgirem”, afirmou Fabrício, declarando ainda que foi muito proveitoso fazer o podcast.

“Utilizamos os equipamentos que tínhamos à nossa disposição e o resultado foi muito bom. Eu criei a logo e fiz o roteiro do podcast, e com a ajuda de alguns colegas, elaboramos as perguntas e fizemos a edição. Foi uma experiência e aprendizado excelentes”, complementou Fabrício.

A instrutora de informática Méssia Maria Silva Menezes Cândido destacou que o Curso de Mídias Digitais que aconteceu no Conjunto Jardim, em Nossa Senhora do Socorro, foi algo inovador e promissor.

“Os jovens da localidade tiveram a oportunidade de entender de forma lúdica, dinâmica e didática a ideia de como utilizar as mídias digitais como uma possível fonte de renda. O curso proporcionou momentos de interação e trabalho em equipe na produção de vídeos, edição de fotos, posters e podcasts, com a participação de alunos, ex-alunos e a coordenação das instituições envolvidas”.

Os alunos utilizaram os recursos simples do dia a dia como celulares, softwares livres e equipamentos de iluminação.

“O resultado foi uma produção criativa, despertando entre eles talentos para possível inserção no mercado de trabalho. Foi gratificante ministrar o curso que pela primeira vez foi inserido dentro do portfólio da Unidade Móvel do Senac Sergipe”.

