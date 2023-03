Senac abre Processo Seletivo para preenchimento de vagas em cinco unidades do Estado

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) Sergipe lançou o edital do Processo Seletivo Simplificado (PSS) nº 001/2023. São 25 vagas divididas entre administrativo e instrutores, para os Centros de Educação Profissional (CEPs) de Aracaju, Itabaiana, Tobias Barreto, Propriá e para a Unidade Móvel (UM).

Além das vagas existentes, será feito cadastro reserva do quadro funcional. Os interessados podem fazer a inscrição somente por via on-line, no período de 1º de março até as 16h de domingo, dia 5.

A gerente de Gestão de Pessoas, Maria Barros, orienta os interessados para que leiam todo o edital.

“Eles devem ficar atentos principalmente ao cronograma do processo e acompanhar sempre as redes sociais do Senac, para saber se houve alguma alteração de data. É importante também que leiam todo o documento, porque nele tem todas as informações que o participante precisa saber, a exemplo da quantidade de vagas, os pré-requisitos, o salário, a lotação, as regras para participarem. Se os interessados lerem todo o documento, não terão qualquer tipo de dúvidas com relação à inscrição e ao processo seletivo”.

As avaliações de cada área serão presenciais, podendo ser realizadas em Aracaju e/ou nas unidades onde estão sendo ofertadas as vagas. As informações e inscrições podem ser obtidas no link: http://www.se.senac.br/pss/

Confira as vagas:

Administrativo Aracaju

Garçom – 1 vaga

Analista de Web Designer – 1 vaga

CEP Aracaju

Instrutor de educação profissional II – Farmácia – – 1 vaga

CEP Itabaiana

Instrutor de educação profissional II – Enfermagem – 3 vagas

CEP Tobias Barreto

Assistente de processo administrativo – 1 vaga

Instrutor de educação profissional I – Beleza – depilação/sobrancelha e manicure – 1 vaga

Instrutor de educação profissional I – Beleza – cabelo/maquiagem/penteado – 1 vaga

Instrutor de educação profissional I – Moda – costureiro – 1 vaga

Instrutor de educação profissional I – Moda – estilista – – 1 vaga

Instrutor de educação profissional I – Informática – 1 vaga

Instrutor de educação profissional II – Gastronomia – 1 vaga

Instrutor de educação profissional II – Aprendizagem – 2 vagas

Instrutor de educação profissional II – Saúde – enfermagem – 1 vaga

Instrutor de educação profissional II – Saúde – fisioterapia – 1 vaga

Instrutor de educação profissional II – Saúde – farmácia – 1 vaga

CEP Propriá

Analista de processo educacional – 1 vaga

Assistente de processo administrativo – 2 vagas

Instrutor de educação profissional I – Informática – 1 vaga

Instrutor de educação profissional I – Beleza – cabelo/maquiagem/sobrancelha – 1 vaga

Instrutor de educação profissional II – Aprendizagem – 1 vaga

Unidade Móvel

Instrutor de educação profissional I – Informática – 1 vaga

Senac/SE