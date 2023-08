Confiança se prepara para enfrentar o Botafogo-PB neste sábado pela Série C

O time azulino segue em busca de uma vaga no G-8 da Série C do Campeonato Brasileiro e neste sábado, 19 de agosto, vai enfrentar o Botafogo-PB, a partir das 16h no Estádio José Américo de Almeida Filho, conhecido como Almeidão, em João Pessoa na Paraíba.

O Dragão precisa da vitória para continuar com chances de classificação para a próxima fase da competição.

O jogo acontece após a derrota do time proletário pelo Aparecidense no sábado, 12. Agora o foco é vencer fora de casa e torcer por uma combinação de resultados.

Com 22 pontos, o Confiança ocupa o 12º lugar na tabela.

Acompanhe as emoções na transmissão da TV Atalaia e vista a camisa do Confiança.