Lucas Perri salva o Botafogo e garante empate com o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro

Botafogo e São Paulo fizeram um primeiro tempo de poucas emoções e ruim tecnicamente. O jogo ficou muito disputado no setor de meio campo e os ataques pouco inspirados, dificultaram a criação de oportunidades.

O São Paulo terminou a primeira etapa com oito finalizações, sendo três no alvo. Na melhor chance do Tricolor Paulista, Luan recebeu ótimo passe de Michel Araújo, nas costas da zaga do Botafogo e saiu cara a cara com Lucas Perri. Na hora da finalização, o atacante chutou em cima do goleiro alvinegro.

A melhor oportunidade do Botafogo surgiu aos 30′, quando Janderson aproveitou saída de bola errada do São Paulo e acionou Eduardo na entrada da área. O meia saiu livre com Jandrei, mas chutou à esquerda do gol.

*Em Atualização

Próximos compromissos

As duas equipes agora voltam às atenções para a Copa Sul-Americana pelo jogo de ida das quartas de final. O Botafogo recebe o Defensa y Justicia (ARG), na quarta-feira (23), às 19h, no Estádio Nilton Santos. O São Paulo vai à altitude de Quito para enfrentar a LDU (EQU), na quinta-feira (24), às 19h.