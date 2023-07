Flamengo cresce no segundo tempo, empata com o Palmeiras e assume a vice-liderança do Brasileirão

Partida é paralisada duas vezes por conta do uso de gás de pimenta fora do estádio

Flamengo e Palmeiras empataram por 1 a 1, neste sábado (08), no Allianz Parque, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Rubro-Negro assumiu a vice-liderança com 25 pontos. O Alviverde se mantém na quarta posição com 26 pontos. Dudu marcou para o Verdão e Arrascaeta deixou tudo igual.

O Jogo

O Palmeiras começou o jogo pressionando o Flamengo. Com apenas 1′ , Dudu cruzou da esquerda, Fabrício Bruno tentou o corte, mas a bola bateu em Artur e Matheus Cunha fez a defesa no susto. A resposta dos cariocas veio aos 4′: Ayrton Lucas arrancou pela esquerda, tocou para Pedro na entrada da área, o camisa 9 abriu para Cebolinha, que cortou para o meio e finalizou com desvio à esquerda do gol de Weverton.