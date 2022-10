Campeonato Sergipano A2: Rosário Central e Socorrense vencem seus jogos

No segundo jogo desta quarta, no duelo de equipes da Grande Aracaju, o Socorrense não tomou conhecimento do Barra e o goleou por 5 a 0.

O resultado é importante, já que o Socorrense agora só depende dele para se classificar nas semifinais. O time da Barra, por sua vez, não venceu ainda na segunda fase e apenas cumpre tabela na última rodada.

De acordo com o regulamento do Campeonato Sergipano A2, apenas os dois mais bem colocados do grupo F e G avançam para as semifinais, que acontecem nos dias 12 e 16 de outubro.

Em confrontos de ida e volta, o primeiro colocado do grupo F enfrenta o segundo colocado do grupo G, e o primeiro do grupo G enfrenta o segundo do grupo F. Os vencedores dos confrontos se enfrentam na grande decisão prevista para acontecer nos dias 19 e 22 de outubro e asseguram a vaga para disputar a elite do futebol estadual em 2023.

Amadense 0 x 2 Rosário Central

Com a vitória, o Rosário Central chegou aos 7 pontos e lidera o grupo G. Matematicamente o time está classificado para as semifinais, visto que seus adversários diretos, Socorrense e Guarany, que possuem 5 pontos se enfrentam na última partida. Resta saber em qual posição o Rosário se classificará.

O Amadense não tem chances de classificação. Com dois pontos, mesmo que o time vença a equipe da Barra, no domingo, às 15, no encerramento da segunda fase, seus adversários diretos, Guarany e Socorrense, se enfrentam e algum deles deve obrigatoriamente pontuar, o que torna impossível sua classificação.

Socorrense 5 x 0 Barra

A equipe do Socorrense agora é a vice-líder do Grupo G com 5 pontos, dois a menos que o líder Rosário Central e mantém chances para classificação para as semifinais.

O próximo duelo do time no Campeonato Sergipano A2 é no domingo (9), às 15h, diante do Guarany, em Porto da Folha. Uma vitória simples é suficiente para colocar o representante de Nossa Senhora do Socorro nas semifinais.

O time da Barra ainda busca a primeira vitória na segunda fase e amarga a lanterna do grupo G, com apenas 1 ponto em 3 partidas realizadas e sem chances matemáticas de classificação.

O próximo confronto da equipe é diante do Amadense, no domingo (9), no estádio João Cruz, na Barra dos Coqueiros, a partir das 15h.

Cenário da segunda fase do Campeonato Sergipano A2

Dorense e Rosário Central já fizeram as quatro partidas da segunda fase e lideram seus grupos com 9 e 7 pontos respectivamente. A situação para eles é confortável, e estão garantidos nas semifinais.

Olímpico e Estanciano, no grupo F, têm 6 pontos cada e podem chegar aos mesmos 9 do Dorense, com as mesmas três vitórias da equipe de Dores, e teria que ir para o critério de saldo de gols.

É fato que essas equipes buscam a segunda vaga do grupo. Já o Socorrense e Guarany no grupo G disputam a segunda vaga disponível do grupo e se enfrentam em confronto direto no domingo (6).

Confrontos da última rodada:

07/10: Independente S. Dias x Estanciano (estádio Adolfo Rolemberg, Aracaju, 15h)

07/10: Boquinhense x Olímpico (estádio Roberto Silva, Pedrinhas, 15h)

09/10: Barra x Amadense (estádio João Cruz, Barra dos Coqueiros, 15h)

09/10: Guarany x Socorrense (estádio Caio Feitosa, Porto da Folha, 15h)

Esporte | Por Emerson Esteves