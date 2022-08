Com um expulso, Athletico vence o Palmeiras e sai em vantagem na Libertadores

Partida foi realizada em Curitiba e teve o gol de Alex Santana, ainda na etapa inicial do jogo; volta será no Allianz Parque

O Palmeiras e o Athletico-PR abriram as semifinais da Libertadores, na noite desta terça-feira (30), na Arena da Baixada, em Curitiba e o Furacão saiu na frente com a vitória por 1 a 0, com o gol de Alex Santana, ainda na etapa inicial e garantiu a vantagem do empate atuando em São Paulo.

A partida de volta está marcada para a próxima terça-feira (06), às 21h30 no Allianz Parque. Verdão precisará vencer por um gol de diferença para levar aos pênaltis e dois ou mais para seguir direto à sua terceira final consecutiva. Paranaenses busca sua segunda decisão em 17 anos.

As equipes de Palmeiras e Athletico-PR estarão com o Campeonato Brasileiro, no foco, após jogarem a primeira partida da semifinal. O Verdão seguirá como visitante e vai enfrentar o RB Bragantino, pela 26ª rodada, no próximo sábado (03), às 19h no estádio Nabi Abi Chedid. Já o Furacão, vai receber em Curitiba o Fluminense, no mesmo dia e horário.

Furacão sai na frente

A equipe do Athletico-PR sabia da importância de sair com a vantagem no duelo, mas não saiu da sua característica de jogo implantada por Luiz Felipe Scolari. Por conta disso, a posse de bola foi cedida ao Verdão. Com isso, logo aos 5′ da etapa inicial, Dudu fez uma jogada individual e criou uma chance clara de gol para López, que desperdiçou o lance.

O jogo seguiu o ritmo do Palmeiras, mas o Furacão com um jogo mais duro, equilibrava as ações técnicas do Alviverde e buscava sempre lançamentos longos para Vitinho ou Canobbio, pelos lados do campo. Em uma dessas tentativas, o zagueiro Murilo errou um corte de cabeça e o atacante Vitor Roque, dentro da grande área, dominou e tocou para Alex Santana, que abriu o placar aos 22′, com um toque sutil no canto de Weverton. A partir daí, os times pouco produziram até o intervalo.