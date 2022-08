Com febre, Marinho fica fora da semifinal da Libertadores

O Flamengo perdeu uma opção importante para o jogo com Vélez Sarsfield, na próxima quarta-feira, no primeiro duelo das semifinais da Libertadores. Ausência no time titular contra o Botafogo, o atacante Marinho não seguiu com a delegação rubro-negra para a Argentina.

Segundo o técnico Dorival Jr, Marinho apresentou um quadro de febre, e por isso ficou apenas como opção no banco de reservas no jogo pelo Brasileiro. Como não melhorou, o atacante sequer apareceu na lista de relacionados. Para suprir a ausência, o garoto Matheus França virou alternativa para a comissão técnica.

Se Marinho está fora, o zagueiro David Luiz reaparece como opção para a partida pela Libertadores. Recuperado de uma leve hepatite, o defensor treinou bem nos últimos dias e está integrado ao elenco. Ainda não há certeza de que David estará no time titular.

Confira abaixo os relacionados para o confronto com o Vélez Sarsfield: