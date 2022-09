Vasco derrota o Guarani por 2 a 1 e respira no G-4 da Série B

Extremamente pressionado na Série B por conta dos últimos resultados, o Vasco demonstrou força na noite desta quarta-feira em São Januário e derrotou o Guarani por 2 a 1, empurrado pela força de sua torcida, que mais uma vez fez a diferença na Série B.

Nenê, de pênalti, abriu o placar, ainda no primeiro tempo. O jovem Eguinaldo ampliou para o Vasco aos 26 segundos da etapa complementar. O Guarani descontou após falha de Anderson Conceição, que marcou contra após cruzamento na grande área. Apesar do nervosismo, o time conseguiu se defender bem para assegurar o resultado e saiu de campo com três pontos importantíssimos na briga para retornar à Série A do Campeonato Brasileiro.

O Vasco alcança 45 pontos na tabela de classificação, ultrapassa o Grêmio e agora é o terceiro colocado na Série B. A vantagem para o Londrina, primeiro time fora da zona de classificação volta a ser de quatro pontos. No sábado, o time vascaíno visita o Brusque, em Santa Catarina, pela 28ª rodada.