Com início avassalador, Vasco vence o Atlético-MG fora de casa pelo Brasileirão

Andrey e Gabriel Pec marcaram para o Cruzmaltino antes dos dez minutos da primeira etapa; Maurício Lemos diminuiu para o Galo

Um reencontro de cinema com a primeira divisão. Pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco venceu o Atlético-MG por 2 a 1, fora de casa, no Mineirão. Com um ritmo muito forte nos minutos iniciais, Andrey e Gabriel Pec marcaram os gols do Cruzmaltino. Maurício Lemos descontou para o Galo.

COMO FOI O JOGO:

O Vasco foi avassalador no primeiro tempo da partida e aos nove minutos já vencia por 2 a 0. Aos 4’, em falta no bico direito da grande área, Gabriel Pec bateu muito bem no segundo pau e Andrey apareceu para completar de cabeça para o fundo do gol. 1 a 0!