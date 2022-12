Argentina, Polônia, França e Austrália se classificam para as oitavas

A Argentina enfrenta a Austrália e a França duela contra a Austrália no mata-mata

Os grupos C e D conheceram seus classificados para as Oitavas de final da Copa do Mundo nessa quarta-feira (30).

A Argentina, em 1º, e a Polônia, em 2º, avançaram no grupo C. Já a atual campeã, a França, ficou com a primeira colocação da chave D, seguida pela surpreendente Seleção Australiana.

Resultados da 3ª rodada da Fase de grupos:

Grupo C

Argentina 2 x 0 Polônia

México 2 x 1 Árabia Saudita

Grupo D

França 0 x 1 Tunísia

Austrália 1 x 0 Dinamarca

Datas dos confrontos das oitavas de final:

Sábado (3)

Argentina x Austrália (16h)

Domingo (4)

França x Polônia (12h)

Também estão classificados para as oitavas de final: Holanda (Grupo A), Senegal (Grupo A)

Inglaterra (Grupo B), Estados Unidos (Grupo B), Brasil (Grupo G) e Portugal (Grupo H).

Nesta quinta-feira (1º), será a vez dos grupos E e F decidirem os classificados para o mata-mata. Uma vitória simples da Espanha diante do Japão assegura a liderança do grupo E para os espanhóis.

O drama do grupo está com a Alemanha, que atualmente está na lanterna com apenas um gol somado e precisa desesperadamente vencer a Costa Rica, ficando na torcida para que o Japão não vença a Espanha.

Enquanto isso, no grupo F, a Croácia, atual líder, enfrenta a Bélgica, que precisa vencer para se classificar. Um empate serve para os croatas, mas não garante a primeira colocação. O Marrocos, em segundo lugar no grupo, enfrenta o já eliminado Canadá e, caso vença, deve avançar para as oitavas de final.

Horários dos jogos:

12h

Cróacia x Bélgica

Canadá x Marrocos

16h

Japão x Espanha

Costa Rica x Alemanha