Com quatro gols de Cano, Fluminense goleia o Volta Redonda e está na final do Carioca

Apenas no primeiro tempo, a equipe do Fluminense marcou cinco vezes. O Volta Redonda praticamente não conseguiu passar para o campo de ataque. Logo aos 3 minutos, Keno cruzou da linha de fundo e Samuel Xavier abriu o placar. Aos 7, Arias cobrou falta, Nino cabeceou e o goleiro do Voltaço espalmou para frente. A bola sobrou para o Cano, que ampliou no Maracanã.

O Flu continuou no ataque e não demorou muito para balançar a rede novamente. Em enfiada de bola de Ganso, Alexsander recebeu, chutou e fez o terceiro do tricolor carioca. Martinelli marcou o quarto de cabeça, após cruzamento de Arias. E aos 47, Cano fechou a goleada do primeiro tempo. Fluminense 5 x 0 Volta Redonda.

Na volta do intervalo, o Esquadrão de Aço promoveu algumas mudanças no time para tentar conter o Fluminense. O Voltaço chegou a trocar alguns passes no campo adversário no início, mas minutos depois, o Flu retomou o controle do jogo. Aos 16, Arias sofreu pênalti e Alix Vinicius foi expulso. Cano converteu a cobrança. 6 x 0.

Com um a menos, ficou ainda mais difícil para o Volta chegar. O Fluminense continuou pressionando e aos 42, Keno fez uma bela jogada e encontrou Germán Cano dentro da área. E como o camisa 9 não desperdiça nenhuma chance, fez o pivô e balançou a rede do goleiro Vinicius.

Agora o Fluminense aguarda o resultado da partida entre Vasco e Flamengo, que acontece neste domingo (19), no Maracanã, às 18h (de Brasília). Quem vencer, encara a equipe de Fernando Diniz na final do Campeonato Carioca. Vale destacar que, os jogos da decisão do estadual acontecerão apenas em abril, já que os campeonatos irão parar nesta semana por conta das Datas Fifa.