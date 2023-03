Com grande atuação de Pedro, Flamengo vence o Vasco e está na final do Campeonato Carioca

O Flamengo venceu o Vasco por 3 a 1, neste domingo (19), no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca, e carimbou a vaga na final para enfrentar o Fluminense. Os gols da partida foram marcados por Pedro (duas vezes) e Ayrton Lucas pelo Rubro Negro; Capasso descontou para o Gigante da Colina.

1º Tempo

Em desvantagem, o Vasco buscou o ataque desde o início do jogo. Apesar do controle das ações, os erros de passe na entrada da área impediam o Gigante da Colina de chegar com perigo ao gol de Santos. A primeira chegada com perigo só aconteceu aos 11′: em cobrança de falta na área, a bola sobrou para Puma Rodríguez que finalizou de canhota para boa defesa do goleiro do Flamengo.

O Vasco seguiu pressionando, mas foi o Rubro Negro que abriu o placar. Aos 15′, Ayrton Lucas arrancou pela esquerda, invadiu a área e Capasso chegou para fazer o corte. A bola, no entanto, sobrou na entrada da área para Pedro finalizar forte e contar desvio de Jair para fazer 1 a 0.

O Cruzmaltino se lançou ao ataque para buscar o gol de empate ainda no primeiro tempo. Aos 28′, Lucas Piton bateu o escanteio e Capasso subiu mais do que a zaga do Flamengo para deixar tudo igual. Na reta final, o Rubro Negro quase voltou à frente do placar. Aos 38′, Gabigol recebeu ótimo passe na marca do pênalti, mas finalizou fraco para defesa de Léo Jardim.

2º Tempo

O panorama da segunda etapa foi a mesmo dos 45 minutos iniciais: o Vasco seguiu pressionando, enquanto o Flamengo se defendia e buscava as jogadas de contra-ataque. O Gigante Colina teve oportunidades para virar o jogo. Logo no primeiro minuto, Alex Teixeira finalizou rente à trave direita de Santos. Aos 5′, Gabriel Pec chutou cruzado pra fora. Aos 11′, mais uma vez o camisa 7 vascaíno teve a chance de marcar, mas a cabeceada parou nas mãos do goleiro Rubro Negro.

O Flamengo só conseguiu chegar com perigo aos 19′, em cobrança de falta de Arrascaeta que exigiu boa defesa de Léo Jardim. Após a parada técnica, o Vasco criou chances com Puma Rodríguez e Eguinaldo, mas desperdiçou as oportunidades. E o castigo veio aos 36′: após perda de bola de Rodrigo no meio-campo, Matheus França arrancou e foi derrubado na área. O árbitro marcou o pênalti e na cobrança Pedro chutou no canto esquerdo de Léo Jardim para fazer 2 a 1, aos 34′. Nos acréscimos, o gol da classificação. Pedro bateu rápido a falta para Ayrton Lucas, que arrancou, invadiu a área e tocou na saída do goleiro cruzmaltino para marcar o terceiro.

Final

Pelo quarto ano consecutivo a dupla Fla-Flu se enfrenta pela final do Campeonato Carioca. Os jogos estão marcados para os dias 2 e 9 de abril, no Maracanã. Por ter feito a melhor campanha na competição, o Fluminense pode escolher em qual jogo será o mandante.