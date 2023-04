Em clássico polêmico, Flamengo vence e larga na frente do Fluminense na final do Campeonato Carioca

O primeiro tempo demonstrou certo equilíbrio entre as equipes, mas poucas chances claras de gol e muito bate rebate no campo ofensivo de ambos os lados. De modo geral, o Tricolor foi melhor na criação e até mesmo na posse de bola – a principal chance veio dos pés de Jhon Arias, em chute cara a cara defendido por Santos. Pelo Rubro-Negro, Pedro e David Luiz obrigaram Fabio a trabalhar também.

Na volta do intervalo, o Flamengo retornou melhor e conseguiu abrir o placar, com direito a ‘Lei do Ex’. Aos 5 minutos, Matheus França deu bom passe para Pedro na entrada da área. O camisa 9 deixou um pouco atrás com Cebolinha, que viu Ayrton Lucas chegando livre pelo lado esquerdo. O lateral recebeu e mandou uma patada rasteira no canto esquerdo do goleiro, explodindo o Maracanã de alegria.

A partir daí, o clima esquentou, principalmente com as entradas de Filipe Luís, Everton Ribeiro e Gabigol. Tanto é que, aos 22, Pedro foi achado em linda jogada individual de Ayrton Lucas pela faixa esquerda e completou de chapa, firme, aumentando a vantagem para 2 a 0. Logo em seguida, Samuel Xavier, por pisão no tornozelo do camisa 6 rubro-negro, e o técnico Fernando Diniz, depois de reclamação acintosa, foram expulsos pelo árbitro Wagner do Nascimento.