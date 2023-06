Flamengo goleia o Aucas e garante vaga nas oitavas de final da Libertadores

Vitória do Racing classifica o Rubro-Negro na segunda colocação do Grupo A

Classificado! O Flamengo goleou o Aucas por 4 a 0, nesta quarta-feira (28), no Maracanã, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, e garantiu vaga nas oitavas de final da competição sul-americana.

No outro jogo do grupo, o Racing (ARG) venceu o Ñublense (CHI) por 4a 0 e ficou com a primeira colocação da chave com 13 pontos. O Flamengo passou na segunda posição com 11 pontos.

O Jogo

O público de 62.924 torcedores presentes no Maracanã viram um Flamengo dominante do início ao fim do jogo. Logo aos 3′, Arrascaeta tocou de letra para Victor Hugo no meio, que esticou para Bruno Henrique entra cara a cara com Galíndez, driblar o goleiro, mas na hora da finalização acabou colocando a bola na rede pelo lado de fora. Aos 8′, o Rubro-Negro abriu o placar: Wesley fez grande jogada pelo lado direito, trouxe para o meio, finalizou colocado, Galíndez espalmou, Arrascaeta ficou com a sobra, chutou em cima da marcação e Pedro tocou de bico para as redes.

As melhores jogadas do Flamengo foram pelo lado direito com Wesley. Aos 14′, o lateral encontrou Victor Hugo dentro da área; o volante cruzou rasteiro para Arrascaeta chutar para grande defesa de Galíndez.

O goleiro do Aucas apareceu muito bem em nova jogada do Rubro-Negro. Aos 25′, Bruno Henrique tabelou com Arrascaeta, mas parou em defesaça de Galíndez. A pressão do Flamengo seguia e aos 29′ chegou ao segundo gol: o meia uruguaio bateu escanteio e Léo Pereira livre na pequena área escorou para o gol.

No fim da primeira etapa ainda saiu o terceiro: aos 42′, Everton Ribeiro tabelou com Wesley e encontrou Bruno Henrique dentro da área para finalizar colocado e ampliar a vantagem do Mengão.

Com a vitória encaminhada, o Flamengo optou por deixar o Aucas mais com a bola e explorar a velocidade de Bruno Henrique. Mesmo com a posse, a equipe equatoriana não assustou o gol de Matheus Cunha.

O Flamengo, por outro lado, aproveitou a primeira oportunidade que teve na etapa final. Em jogada de manual, aos 8′, Arrascaeta aciona Bruno Henrique em velocidade, o atacante toca para Pedro na entrada da área e o camisa 9 abre para Victor Hugo chutar forte e fazer 4 a 0.