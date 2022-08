Com gol de Vidal, Flamengo vence o Botafogo e reduz distância para o Palmeiras

Flamengo e Botafogo se enfrentaram na noite deste domingo em clássico marcado mais pela imposição física do que pela inspiração técnica. Com um gol já no segundo tempo, o rubro-negro levou a melhor diante do rival, no Estádio Nilton Santos. Matheuzinho cruzou para Pedro, que havia entrado na etapa complementar. O centroavante teve visão de jogo e apenas escorou para Vidal empurrar para o fundo da rede.

Os três pontos somados pelo Flamengo neste domingo fizeram com que a distância para o Palmeiras, líder do Brasileirão, fosse reduzida de nove para sete pontos, já que o time paulista apenas empatou com o Fluminense, no sábado. A equipe rubro-negra volta a aparecer na segunda colocação após ultrapassar o time tricolor.

Por outro lado, o Botafogo amargou mais um resultado negativo diante de sua torcida. Com 27 pontos, o Alvinegro ocupa a décima quarta colocação, com dois pontos a mais que o Cuiabá, equipe que abre a zona de rebaixamento.

O Flamengo agora volta a focar na Libertadores da América. Na quarta-feira, o time de Dorival Júnior encara o Vélez Sarsfield, na Argentina, pelo jogo de ida da semifinal da competição mais importante do continente. O Bota volta a campo apenas no próximo domingo, diante do Fortaleza, no Castelão.