Avião com jogadores do Brusque arremete duas vezes do Aeroporto Santos Dummont

O que parecia ser uma viagem tranquila para delegação do Brusque Futebol Clube, de Santa Catarina, se tornou um pesadelo para jogadores, familiares e comissão técnica. O avião da equipe arremeteu duas vezes no Aeroporto Santos Dummont, no Rio de Janeiro, em decorrência da forte ventania que atingiu a cidade no início da noite deste domingo (29).

Com a pressão das rajadas de vento, o piloto não conseguiu pousar a aeronave. Em outra tentativa, o avião do clube chegou a ficar perto da pista, mas arremeteu pela segunda vez. O piloto só conseguiu pousar a aeronave no Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador.