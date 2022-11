Com foco no mercado de trabalho, carreta do Senac/SE ofertará cursos e oficinas de gastronomia durante o Natal Iluminado

Para quem está pensando em ganhar um dinheiro extra neste final de ano, a partir do dia 9 de novembro já pode participar dos cursos de comidas natalinas que serão ofertados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac/SE, dentro da programação do Natal Iluminado. Com duração de 4 horas, as aulas serão ministradas na carreta, que já no dia 1º de novembro começa a ser preparada, ao lado do Restaurante Senac Bistrô Cacique Chá, no Centro de Aracaju.

“As oficinas foram pensadas com o objetivo de que os participantes possam ter uma renda extra, produzindo alimentos natalinos. Também teremos oficinas para crianças, com duração de 4 horas, e alguns cursos com um tempo maior de duração, 15h, que são o de barista, de preparo de ceias natalinas e de vinhos e harmonizações”, explica Rafael Ramos, gerente do Núcleo de Desenvolvimento e Inovação Educacional (NDIE).

Além de ativar o empreendedorismo, o desafio deste ano é superar a oferta, em termos de cursos e oficinas, em 2021.

“Tivemos várias reuniões com a equipe do Senac com o objetivo de definir os cursos mais interessantes a serem ofertados neste período, pensando inclusive nas crianças, para que passem a conhecer um pouco do que o Senac tem a oferecer. Os participantes poderão conhecer os cursos de gastronomia que o Senac dispõe. Temos uma diversidade muito grande nessa área”, destacou Adalberto de Souto, gerente da Divisão de Educação Profissional (DEP).

Serão disponibilizadas 23 oficinas para adultos e três para crianças, e três cursos, com capacidade para 10 participantes por turma, a partir do dia 9 de novembro até o dia 22 de dezembro. As aulas serão ministradas por instrutores do Senac, pela manhã e tarde.

As inscrições para os cursos já estão abertas e podem ser feitas presencialmente na unidade Senac Aracaju, na Central de atendimento com acesso pela Rua Vila Cristina, n. 81.

Oficinas

Finger food; Canapés; Tortas Salgadas; Preparo de Quiches; Pães Artesanais; Pães sem glúten; Pão de Mel para festa; Biscoitos decorados (com Pasta Americana); Sobremesas em taças e travessas; Tortas Noffees; Panetones doces e Salgados; Bolos de Rolo e rocambole; Sobremesa Expressa; Copo da felicidade; Trufas Natalinas; Tarte Festiva; Brownie; Caseirinhos gourmet; Cookies Natalinos; Decoração Temática em Pasta americana (Natalina); Decoração Temática em chantininho (Natalina); Bolos Natalinos sem açúcar, e Drinks da Estação.

Oficinas Kids

Maçãs e pirulitos decorados; Cupcakes doces e salgados, e Cookies Natalinos.

Cursos

Vinhos e Harmonizações; Técnicas de Barista, e Preparo de Ceias Natalinas.

Natal Iluminado

Realizado pelo Sistema Fecomércio/Sesc/Senac em parceria com a Prefeitura de Aracaju, o Natal Iluminado já é um período esperado pelos sergipanos e turistas que visitam o Estado. Com o tema “Família, amor e paz”, a abertura oficial do evento acontecerá no início da noite do dia 19 de novembro.

Ascom Senac/SE