Carreta escola do Senac/SE ofertará oficinas de trufas e cookies natalinos durante o Natal Iluminado

Para quem está pensando em ganhar uma renda extra no final de ano, o Senac/SE promoverá diversas oficinas de gastronomia nos meses de novembro e dezembro, na unidade móvel de Turismo e Hotelaria. As atividades fazem parte da programação do Natal Iluminado, que este ano tem como tema “Família, amor e paz”.

No dia 10 de novembro serão ofertadas 10 vagas para trufas natalinas na parte da manhã e outras 10 para cookies natalinos à tarde. Com duração de 4h cada uma, a de trufas será repetida dia 13 de dezembro. A carreta estará ao lado do Restaurante Senac Bistrô Cacique Chá, localizado na Praça Olímpio Campos, Centro de Aracaju.

No período de 9 de novembro a 22 de dezembro, serão ofertadas 26 oficinas, sendo três delas para o público infantil, além de três cursos, com duração de 15h.

“Serão abertas 46 turmas para as oficinas, sendo seis delas kids, e quatro turmas para os cursos, com capacidade cada uma para 10 alunos. Serão ofertadas 500 vagas no total”, informa Rafael Ramos, gerente do Núcleo de Desenvolvimento e Inovação Educacional (NDIE).

Os interessados nas capacitações já podem fazer as inscrições presencialmente na unidade Senac Aracaju, na Central de Atendimento com acesso pela Rua Vila Cristina, n. 81.

Clique aqui e confira a lista completa de oficinas e cursos que serão ofertados durante o Natal Iluminado.

Ascom Senac/SE