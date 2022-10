Equipes do Senac conquistam 2º e 3º lugares na etapa local da Olimpíada GameJam+

Duas equipes de alunos de cursos de informática do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac/SE conquistaram o segundo e terceiro lugares na 1ª etapa local da Olimpíada GameJam+. Orientados pelo instrutor de Tecnologia da Informação (TI), Francisco Farias, os participantes desenvolveram os jogos ‘O Protetor’ e ‘Pererê’, durante a maratona de 48 horas, realizada entre os dias 17 e 19 deste mês, conectando, virtualmente, jogadores de diversos países.

“A equipe do Senac é só orgulho com o resultado, pois mostra o potencial dos alunos da instituição e os insere no universo deste mercado promissor. Agora vamos aguardar a 2ª etapa da avaliação”, destaca Francisco Farias.

O Senac em Aracaju (SE) sediou, no auditório Hilton José Ribeiro, a maratona. A GJ+ vai também escolher quem será o vencedor entre as categorias especiais, de acordo com o organizador local da olimpíada, Daniel Simões Caldas.

“A divulgação será no site oficial, mas ainda estão compilando os resultados de todas as sedes globais. Ainda assim, pode ser que a gente tenha mais um finalista aqui em Sergipe, dependendo dessa segunda etapa da avaliação da nacional”, informou, destacando que todas as quatros equipes que participaram da competição em Sergipe, tiveram alunos do Senac.

Equipes

Os jogos apresentados pelos quatro grupos participantes foram avaliados por Samuel Volpato, Antônio Durão e Ítalo Furtado.

O jogo ‘The Last Dreamer’, elaborado pela equipe Curupira Team, conquistou o primeiro lugar, somando 293 pontos e 22,53 de média de avaliação.

O segundo lugar foi conquistado pela equipe Diverte Games, com ‘O Protetor’, que obteve 233 pontos e média de avaliação de 17,92.

A equipe Game Selene ficou com a terceira colocação com o jogo ‘Pererê’, que somou 178 pontos e obteve 13,69 de média de avaliação.

‘Ducker’ foi o nome do jogo apresentado pela equipe Dream Team, que ficou na quarta colocação, com 141 pontos e média de avaliação de 10,84.

Sobre o GJ+

A Olimpíada GameJam+ nasceu dentro do Rock in Rio e depois ganhou vida própria. Com sede no Rio de Janeiro, chegou a sua 7ª Edição, com a participação de jogadores de estados brasileiros e vários países.

Ascom Senac/SE