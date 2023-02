Com dois de Gabigol, Flamengo vira para cima do Volta Redonda e retoma liderança do Carioca

Atacante chegou a perder pênalti no primeiro tempo, mas compensou na etapa complementar

Após fracassar no Mundial de Clubes, o Flamengo voltou a atuar pelo Campeonato Carioca e reassumiu a liderança da Taça Guanabara, ao bater o Volta Redonda por 3 a 1, de virada, na noite desta quarta-feira (15), pela oitava rodada da competição. Gabigol, duas vezes, e Pedro balançaram a rede pelos visitantes, enquanto Luizinho fez o de honra dos mandantes. Os comandados do técnico Vítor Pereira chegam a 17 pontos na tabela de classificação.

O Rubro-Negro dominou o primeiro tempo de partida, apesar não criar efetivamente muito perigo ao gol adversário. Com isso, o time da Gávea passou a sofrer diante das investidas do Tricolor de Aço nos contragolpes em velocidade e foi assim que os donos da casa abriram o placar, aos 45 minutos: Luciano Naninho driblou Thiago Maia e tocou em Lelê. O atacante deixou Luizinho cara a cara com Santos e o número 11 mandou rasteiro no canto direito.

Quando parecia que o Volta Redonda iria para o intervalo com a vitória parcial, o Flamengo teve a chance de empatar após Dudu cometer pênalti em Gabigol, durante cobrança de escanteio. O bandeirinha confirmou a infração e o juiz apontou na direção da marca da cal. No entanto, o camisa 10 viu o goleiro Vinicius Dias pular bem para pegar a batida e segurar até então a vantagem.

No segundo tempo, o Tricolor de Aço assustou logo no começo, com finalizações de Luizinho e Alix Vinicius pela linha de fundo, só que próximas à meta de Santos. Até que, aos 12, o Rubro-Negro alcançou o empate. Éverton Ribeiro rolou para Pedro, que executou lindo corta-luz, deixando a bola passar. Na sequência, Gabigol recebeu livre, entrou na área e chutou com força no ângulo esquerdo.

A partir daí, o Flamengo seguiu melhorando com a entrada de Everton Ribeiro, que deu maior dinâmica na criação. Tanto é que, aos 28, veio a virada em lance iniciado pelos pés do camisa 7. Arrascaeta aparou e jogou por cobertura, achando novamente Gabigol. O artilheiro esperou o quique, se ajeitou e fuzilou de canhota, sem chances para Vinicius Dias tentar alguma reação embaixo da baliza. No acréscimos, ainda teve espaço para Pedro guardar o dele em contra-ataque e selar os três pontos, além da recuperação da liderança da Taça Guanabara.