Lagarto vence o Dorense e chega a liderança do Sergipão na quarta rodada

No último sábado (04), o Lagarto venceu o Dorense por 4×1 pela quarta rodada do Campeonato Sergipano no Barretão. Com o resultado ,o verdão chegou aos 10 pontos e conquistou a liderança do Sergipão.

Os gols ficaram por conta de Hugo, Emílio (que marcou dois) e Reninha. Já o gol do Dorense foi marcado por Gui.

Com a derrota, a situação fica ainda pior para o Dorense que ocupa a lanterna do campeonato sem marcar nenhuma vitória, ou empate, em quatro rodadas.

Lembrando que o Touro do Agreste trocou de técnico já na terceira rodada, com a saída do técnico Rommel Vieira.

O Lagarto entra em campo na próxima quinta-feira (09), contra o América de Própriá no Barretão. A partida acontece a partir das 20:15.