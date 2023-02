Atlético Gloriense e Sergipe empatam no encerramento da 6° rodada do Sergipão

A tarde da última quarta-feira (22), foi marcada pelo encerramento da sexta rodada do Campeonato Sergipano no Editon Oliveira, em Nossa Senhora da Glória. A partida entre o Atlético Gloriense e o Sergipe encerrou com o empate de 0x0.

Com o empate, ambos os times marcaram um ponto no campeonato. Enquanto o Sergipe ocupa a quarta posição com 13 pontos, o Atlético Gloriense está na sétima com 05. Já a liderança da competição segue sendo do Itabaiana, o Tricolor da Serra acumula 16 pontos no momento. E a lanterna é ocupada pelo Freipaulistano com apenas 02 pontos.

Confira a tabela atualizada do Sergipão

Itabaiana 16 pontos Confiança 15 pontos Lagarto 13 pontos Sergipe 13 pontos Falcon 08 pontos Estanciano 06 pontos Atlético Gloriense 05 pontos Dorense 03 pontos América de Propriá 03 pontos Freipaulistano 02 pontos

A sétima rodada do Campeonato Sergipano começa no próximo sábado (25), com a partida entre o Lagarto e o Freipaulistano a partir das 16h no Paulo Barreto.