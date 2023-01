Fecomércio e Senac/SE integram comitiva do Estado que estuda reativação do complexo empresarial em Tobias Barreto

O presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Marcos Andrade e o diretor Regional do Senac/SE, Marcos Sales e a gerente do Centro de Educação Profissional Josafá Ribeiro de Almeida (CEP/Tobias Barreto), Eline Barreto de Jesus, acompanharam a comitiva da secretária de Assistência Social, Érica Mitidieri, em visita técnica ao Complexo Empresarial Integrado – governador Marcelo Deda – em Tobias Barreto. O objetivo foi conhecer as potencialidades com foco no desenvolvimento econômico e social do município.

Segundo o presidente Marcos Andrade, foram investidos em maquinário no Centro de Vocação Tecnológica, R$ 7 milhões.

“A unidade já tem 10 anos que está parada. Alguns equipamentos estão obsoletos. Enquanto Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, estamos aqui para disponibilizar o nosso trabalho para qualificar, principalmente aquelas pessoas que estão iniciando na vida profissional e aperfeiçoar quem já atua no segmento de confecções, cama, mesa e banho. A profissionalização da mão de obra fomenta a economia”, ressalta.

O empresário e presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Tobias Barreto, Rafael de Jesus, acompanhou a visita e está animado com a perspectiva de retomada do funcionamento do complexo empresarial.

“O CVT tem um potencial muito grande. A partir dessa visita, temos uma perspectiva de que agora, de fato, comece a funcionar. E a participação do Senac nesse contexto é essencial para treinar a população da cidade. É uma instituição reconhecida nacionalmente pela sua excelência”, disse Rafael.

“A missão do Senac é a educação profissionalizante. Qualificar mão de obra traz qualidade para empresa, para o produto e o serviço. Isso impacta positivamente nos resultados das atividades” pontua o diretor Regional, Marcos Sales.