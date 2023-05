Léo Pereira marca nos acréscimos e Flamengo vence o Corinthians no Maracanã

O Flamengo recebeu o Corinthians, neste domingo (21), em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. No Maracanã, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0, com gol de Léo Pereira.

Com o resultado, o Flamengo chegou aos 13 pontos e alcançou a quinta posição na tabela. Já o Corinthians ficou com apenas seis pontos e se afunda ainda mais na crise.