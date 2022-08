Anatel adia ativação do 5G ‘puro’ em todas as capitais para final de novembro

Desta forma, a preparação da rede móvel deve ser concluída até o dia 28 de outubro para que haja a ativação do sinal do novo serviço até 27 de novembro.

O prazo máximo de lançamento do serviço nas capitais já havia sido adiado anteriormente. Ao lançar o edital de venda das licenças, a Anatel previa a ativação do serviço no final de julho, mas passou para 29 de setembro.

Agora, a postergação de prazo foi proposta pelo grupo técnico responsável por aprovar a ativação no país do 5G “puro”, chamado também de “standalone” ou 5G SA. O grupo foi avisado pela Entidade Administradora da Faixa (EAF), a “Siga Antenado”, sobre a dificuldade de liberação da rede móvel pela nova tecnologia em quinze capitais.