CET-Rio monta esquema especial de trânsito para jogo do Flamengo hoje no Maracanã

A CET-Rio montou um esquema especial de tráfego para o jogo entre Flamengo e Athletico-PR que ocorrerá no domingo (14), às 16h, no Maracanã. Para atender ao evento, diversas vias no entorno do estádio serão interditadas:

Das 13h às 19h:

-Rua Prof. Eurico Rabelo;

-Rua Visconde de Itamarati, entre as ruas São Francisco Xavier e Prof. Eurico Rabelo;

-Rua Isidro de Figueiredo;

-Rua Conselheiro Olegário;

-Rua Artur Menezes;

-Av. Maracanã, sentido Centro, entre a Rua São Francisco Xavier e a Rua Mata Machado.

Das 14h às 19h:

-Viaduto Oduvaldo Cozzi, nos acessos à Avenida Maracanã;

-Av. Maracanã, sentido Tijuca, entre a Av. Pres. Castelo Branco (Radial Oeste) e a Rua São Francisco Xavier;

-Rua Mata Machado, entre a Av. Paula Sousa e a Av. Maracanã;

-2 faixas da Av. Pres. Castelo Branco (Radial Oeste), sentido Centro, entre a Av. Professor Manoel de Abreu e o Museu do Índio.

Das 17h40 às 19h:

-Av. Professor Manoel de Abreu, sentido Praça da Bandeira, entre a Rua São Francisco Xavier e a Av. Pres. Castelo Branco (Radial Oeste);

-Rua Dona Zulmira, entre a Av. Professor Manoel de Abreu e a Rua São Francisco Xavier.

As condições do trânsito serão monitoradas quanto a eventuais impactos e os tempos semafóricos serão ajustados para melhorar a fluidez nas rotas alternativas e nos principais corredores de tráfego da região. A operação de trânsito contará com 60 pessoas, entre agentes da Guarda Municipal, CET-Rio e apoiadores de tráfego, 8 veículos operacionais e 10 motocicletas. Também serão utilizados 7 painéis de mensagens variáveis que informarão sobre os horários dos fechamentos e as rotas alternativas.