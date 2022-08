Flamengo goleia o Athletico-PR por 5 a 0 e assume a vice-liderança do Brasileirão

Equipes se enfrentam novamente na quarta-feira (17) pelo jogo de volta, em Curitiba (PR), e entraram em campo com times reservas

Flamengo goleia o Athletico-PR antes das quartas da Copa do Brasil

Na prévia da Copa do Brasil, o Flamengo e o Athletico Paranaense se enfrentaram na tarde deste domingo (14), num Maracanã com mais de 62 mil pessoas, na tarde deste domingo (14), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, com vitória dos cariocas, por 5 a 0. Os gols foram marcados pelo zagueiro Fabrício Bruno (duas vezes), o lateral Ayrton Lucas, Lázaro e Pedro.

Com o resultado, o Rubro-Negro foi aos 39 pontos e vai à vice-liderança, pelo menos até o jogo do Fluminense, enquanto o Furacão ficou com seus 37 e é o quinto colocado por enquanto.

Próximo jogo

As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (17), às 21h30, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), pela volta das quartas da Copa do Brasil. Na primeira partida, no Maracanã, 0 a 0.

Segundo tempo de gols

Os dois técnicos enviaram times reservas à campo, para poupar para o meio de semana e o que se viu foi superioridade do Flamengo no primeiro tempo, que dominou as ações, mas parou na defesa do Athletico e no goleiro Anderson, que foi o nome da etapa. No final, o Fla ainda acertou o travessão, com Marinho, mas nada de gol.

Se no primeiro a bola ‘teimou’ em não entrar, no segundo tempo, o Fla abriu o placar logo aos 1 minutos, em cabeçada de Fabrício Bruno, o primeiro dele com a camisa do time. E em seguida marcou o segundo, numa jogada idêntica. A ‘porteira abriu’ e o Fla aproveitou para fazer o terceiro, com Ayrton Lucas, em contra-ataque. Logo depois, foi a vez de Lázaro balançar as redes. Pedro completou a goleada nos acréscimos. Final, 5 a 0.

FICHA TÉCNICA

Flamengo 5 x 0 Atlhetico Paranaense

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: domingo (14/8), às 16h

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO – FIFA)

Auxiliares: Bruno Raphael Pires (GO – FIFA) e Christian Passos Sorence (GO)

Gols: Fabrício Bruno, aos 11’/2T e aos 13’/2T, Ayrton Lucas, aos 17’/2T, Lázaro, aos 26’/2T e Pedro, aos 46’/2T (Flamengo)

FLAMENGO: Santos; Matheuzinho, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Victor Hugo (Vidal) e Diego (Arrascaeta); Marinho (Gabriel Barbosa), Lázaro (Vitinho) e Everton Cebolinha (Pedro). Técnico: Dorival Júnior.