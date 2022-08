Com gol contra, Palmeiras vence o Corinthians e dispara na liderança

Fágner errou em lance capital que gerou o tento da vitória do Verdão, em cruzamento de Piquerez; Alviverde soma 49 pontos

O Palmeiras foi até Itaquera enfrentar Corinthians, na noite deste sábado (13), na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro e venceu com um gol contra marcado pelo meio-campo Roni, disparando na liderança do nacional com 49 pontos.

A vitória no dérbi fez o Verdão chegou ao sexto consecutivo na competição e seguiu com melhor ataque (37) e defesa (14). Além disso, o saldo positivo palmeirense é de 23 contra 6 do vice-líder.

Foco nacional

As equipes agora seguem focados nas partidas nacionais na temporada. O Palmeiras mira o Brasileirão e pegará o Flamengo, no próximo domingo (21), às 16h (Brasília) no Allianz Parque, pela 23ª rodada. Já o Corinthians, antes de pensar no Campeonato Brasileiro, precisará reverter uma desvantagem de 2 a 0, na Copa do Brasil, contra o Atlético-GO, novamente atuando na sua casa, às 21h30 (Brasília), na próxima quarta-feira (17).

Dérbi amarrado no início

Um dérbi de muito equilíbirio e pouca chances criadas por Corinthians e Palmeiras. Mas o Timão foi quem mais conseguiu achar espaços no gramado e assustar o goleiro Weverton na grande área e de longa e média distância.

Por conta da partida amarrada as estatítiscas ficaram muito próximos. Na questão de posse bola, o Verdão ganhou com 51%. Porém, perdeu em finalizações (6 a 4), desarmes (7 a 6) e até em faltas cometidas foi liderada pela equipe mandante (7 a 3). Consequência disso, o arqueiro palmeirense foi o único que espalmou uma bola na etapa inicial em chute de Renato Augusto.

Verdão dispara

O Corinthians tentou voltar na etapa final com mais volume de jogo precisando diminuir a vantagem de seis pontos do Palmeiras na liderança do Campeonato Brasileiro e a equipe treinada por Abel Ferreira seguiu em busca de um contra golpe. E veio. Após um erro do Fágner, Dudu puxou um contra ataque para o atacante Wesley dar o passe para Piquerez, que cruzou na pequena área e tentando cortar, o meio-campo Roni empurrou para o próprio gol aos 26′ do segundo tempo.

FICHA TÉCNICA

Corinthians 0 x 1 Palmeiras

Local: Neo Química Arena, São Paulo

Data e hora: Sábado (13/08), às 19h

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ)

Quarto árbitro: João Vitor Gobi (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Cartões amarelo: Fausto Vera, aos 2′ 1º/T e Róger Guedes, aos 18′ 1º/T (Corinthians); López, aos 39′ 1º/T (Palmeiras)

Gol: Roni, contra, aos 26′ (Palmeiras)

CORINTHIANS: Cássio; Rafael Ramos (Fágner), Bruno Méndez, Balbuena e Lucas Piton; Du Queiroz, Fausto Vera (Roni) e Renato Augusto; Gustavo Silva (Adson), Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Vítor Pereira.

PALMEIRAS: Weverton; Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Mayke, Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga (Wesley); Dudu (Bruno Tabata), Rony (Gabriel Menino) e López. Técnico: Abel Ferreira.