Vasco vence o Volta Redonda em Cariacica e fica perto de vaga na semifinal do Carioca

O Vasco venceu o Volta Redonda por 2 a 1, na noite deste sábado (24), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica-ES, pela décima rodada do Campeonato Carioca. Zé Gabriel abriu o placar no fim do primeiro tempo, o Voltaço empatou com MV, mas Vegetti decretou a vitória do Cruzmaltino na etapa final.