Senac SE participa de audiência sobre Protocolo Antirracista de Aracaju

O diretor de Educação Profissional do Senac-SE, Adalberto Trindade de Souto, representou a instituição na Audiência Pública “Protocolo Antirracista de Aracaju”, promovida pela Câmara Municipal de Aracaju (CMA), na tarde de quinta-feira, 19. De autoria do vereador Elber Batalha, o evento reuniu no plenário da Casa Parlamentar, representantes de diversas entidades e instituições, para debater o Projeto de Lei (PL) 353/2023, que deverá ser votado em breve pelos vereadores.

“O Senac já atua há muito tempo nesse combate. Temos um setor que trabalha inclusão de uma maneira ampla e o racismo nós não toleramos. Em todos os ambientes nossos, nas salas de aula, nas empresas onde atuam os jovens da Aprendizagem e setores administrativos, trabalhamos a integração e o convívio das pessoas. E a cada dia, estamos intensificando nossas ações, realizando palestras, pois entendemos que combater o racismo é um tema que sempre deve ser debatido, bem como qualquer outro tipo de discriminação”, destacou Adalberto Trindade.

A proposta para elaboração do PL foi apresentada recentemente pela Comissão de Igualdade Racial da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Sergipe (OAB/SE), ao vereador Elber Batalha, que idealizou a audiência como um pontapé inicial das discussões. Em todo o país e no mundo, denúncias são registradas diariamente e casos viralizados nas redes sociais, até com vídeos, comprovando atos racistas em grandes comércios.

O projeto visa treinar profissionais, principalmente da os que atuam como segurança e no atendimento ao público, para uma melhor abordagem aos clientes, durante as compras. O documento prevê ainda a adoção de medidas de prevenção, conscientização e acolhimento de vítimas em situações de discriminação racial em Aracaju.

Neste processo, o autor da propositura explicou que a educação fará toda diferença para colocar em prática o que está previsto no PL.

“A nossa ideia aqui não é apontar para ninguém, mas sim interagir com toda sociedade, inclusive com os comerciantes, por isso convidamos diversas instituições deste segmento, inclusive o Senac pensando em uma parceria para isso. Numa linha de que o racismo tem que ser cada vez mais banido da rotina da nossa população de forma efetiva e duradoura que só acontece através da educação, do letramento racial”, disse.

Debatedores

Participaram da audiência os vereadores Sônia Meire e Professor Antônio Bittencourt; Carlos Zuzarte, advogado e presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB/SE; Thiane Araújo, representante do Ministério da Cultura em Sergipe; Paulo de Tarso, coordenador do Núcleo de Estudos da Procuradoria Geral do Município (PGM); Leila Lelis, membro da Comissão de Igualdade Racial da OAB/SE e presidente da Comissão e Promoção de Igualdade Racial da Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica, além de representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica do Estado de Sergipe (Sintese), da Universidade Federal de Sergipe (UFS) e representes da sociedade civil.

*Com informações da Ascom do parlamentar

