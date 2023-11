Herói do Flu, John Kennedy já foi rejeitado por Galo, Cruzeiro e América

John Kennedy marcou o gol do título na prorrogação; Cano abriu o placar e Advíncula empatou no tempo normal

Comemora, tricolor! Chegou a hora: o Fluminense é campeão da Libertadores! Após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, a equipe carioca contou com brilho de John Kennedy na prorrogação, bateu o Boca Juniors por 2 a 1, neste sábado (04), diante de 69 mil torcedores no Maracanã, e conquistou a América pela primeira vez na história. O cria de Xerém foi expulso na comemoração. Nos 90 minutos iniciais, Cano abriu o placar na etapa inicial e Advíncula empatou no segundo tempo.

PRÓXIMA PARADA: MUNDIAL DE CLUBES

Com o título da Libertadores, o Fluminense assegurou a vaga em dois Mundiais de Clubes da Fifa. O primeiro, no formato atual com sete equipes, será disputado entre os dias 12 e 22 de dezembro, na Arábia Saudita. O segundo será o novo torneio organizado pela entidade internacional, que contará com 32 clubes, em novo formato que começa a partir de 2025.

COMO FOI O JOGO

A primeira etapa foi de controle absoluto do Fluminense. A equipe carioca dominou a posse de bola e o adversário demorou a conseguir passar do meio campo. O único lance de perigo do Boca Juniors foi em jogada individual de Merentiel, que terminou com finalização de fora da área.

Aos 35 minutos, não tinha nome melhor para abrir o placar. Após lançamento de Felipe Melo, a zaga afastou, a bola sobrou para Keno, que tabelou com Arias e cruzou rasteiro para Cano enganar a defesa e finalizar de primeira, rasteiro, no canto direito do goleiro Sergio Romero. 1 a 0 Fluminense!

O jogo seguiu com controle do tricolor na posse de bola e a equipe do Boca não teve forças para atacar e buscar uma reação. A única fez que chegou ao ataque, terminou com cruzamento sem perigo, pelo lado esquerdo, que terminou na mão do goleiro Fábio. A partida foi para o intervalo com vantagem do time brasileiro.

Na etapa final, o cenário foi um pouco diferente e o Boca Juniors se jogou ao ataque na busca pelo empate, com insistência em chutes de fora da área. O primeiro foi aos 11 minutos, com Advíncula, mas a bola bateu na rede fora do gol. Aos 26, em lance parecido, desta vez o lateral do Boca acertou o canto direito do goleiro Fábio e empatou a final. 1 a 1 no Maracanã!

Com a igualdade, as duas equipes buscavam não se expor para evitar tomar um gol que seria decisivo. Nos acréscimos, no último lance do tempo regulamentar, Diogo Barbosa ficou cara a cara com o goleiro e finalizou para fora, perdendo a chance de marcar o gol do título.

Aos oito minutos do primeiro tempo da prorrogação, brilhou a estrela de um cria de Xerém. Em lançamento para a entrada da área, Keno tocou de cabeça para trás e John Kennedy apareceu rápido para chutar de primeira, de fora da área, e marcar um golaço para colocar o Fluminense na frente do placar!

No fim dos primeiros 15 minutos do tempo extra, o lateral Fabra, do Boca Juniors, foi expulso após revisão do árbitro de vídeo por dar um tapa no rosto do zagueiro Nino. No fim, pressão argentina e defesa eficiente tricolor. O Fluminense conquista a Libertadores pela primeira vez na história!