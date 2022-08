Barcelona trava negociação e Vasco desiste de Gustavo Maia

Depois de muita espera, o Vasco desistiu da contratação do meia Gustavo Maia. O atleta de 21 anos estava na mira da equipe carioca, que chegou a ter negociações avançadas para acertar com mais um reforço para o elenco. De acordo com a reportagem da Super Rádio Tupi, o Barcelona, time ao qual o jovem pertence, travou a transferência do jogador.

Vasco e Gustavo Maia já tinham todos os detalhes contratuais acertados. A equipe de São Januário, inclusive, aguardava apenas a documentação chegar para que pudesse oficializar a chegada do jogador. Sem o atleta, dificilmente o clube vai conseguir encontrar rapidamente um novo nome já que a janela de transferências se encerra na próxima segunda-feira (15).

Curiosamente, Barcelona e Vasco tiveram conversas recentemente por outro jogador: o volante Andrey Santos, formado na base vascaína e, hoje, um dos destaques do time profissional. O Barça tentou a contratação do atleta, mas a proposta realizada foi considerada baixa e, consequentemente, rejeitada pelo time de São Januário.

Até o momento o Vasco já contratou cinco reforços na atual janela de transferências: os atacantes Alex Teixeira, Fábio Gomes e Bruno Tubarão, o lateral-esquerdo Paulo Victor e o lateral-direito Matheus Ribeiro.