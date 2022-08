Além de Gabigol e Arrascaeta, David Luiz também corre risco de suspensão

David Luiz é mais um jogador do elenco do Flamengo a estar na mira do STJD. O zagueiro foi denunciado pela procuradoria e será julgado na próxima quarta-feira pela expulsão no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, diante do Athletico Paranaense, no Maracanã. Na ocasião, o árbitro Luiz Flávio de Oliveira fez o registro de xingamentos na súmula da partida.

O defensor do Flamengo foi enquadrado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva por ‘desrespeitar membros da equipe de arbitragem’. O julgamento está marcado para o dia 17 de agosto, data do jogo de volta entre Athletico, partida que vai servir para David Luiz cumprir a suspensão automática. Se punido, David Luiz corre o risco de ter entre um e seis jogos de suspensão, já sendo abatido o duelo de Curitiba.

No dia anterior ao julgamento de David Luiz, Gabigol e Arrascaeta também serão julgados. Ambos foram alvos de uma Notícia de Infração promovida pelo Athletico junto ao STJD por lances do jogo de ida. Num primeiro momento, o Tribunal negou o pedido, mas houve uma reviravolta e o julgamento foi marcado para 16 de agosto, véspera do jogo. Gabi foi enquadrado no artigo 254-A do CBJD (agressão física). Se punido, suspensão de quatro a doze jogos. Já o uruguaio enquadrado no 254 (jogada violenta). Se punido, suspensão de um a seis jogos.

O Flamengo visita o Athletico Paranaense às 21h30 de quarta-feira. Como o jogo de ida terminou empatado em 0 a 0, no Maracanã, a partida de volta não tem vantagem do empate para algum dos times avançar. Se houver novo empate, a decisão será nos pênaltis.