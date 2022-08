Com show da garotada, Vasco vence o Tombense e abre oito pontos do quinto lugar na Série B

Firme no G-4! Sob o forte calor na manhã deste sábado (13), em São Januário, o Vasco, novamente empurrado por sua apaixonada torcida nas arquibancadas e com show das crias da base, bateu o Tombense por 3 a 1, pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e abriu oito pontos de vantagem ao quinto lugar da tabela. O Gigante da Colina segue em quarto, com 42, e construiu o resultado com dois gols de Andrey e um de Marlon Gomes, destaque do jogo.

O primeiro tempo não foi de grande domínio do Cruzmaltino, mas sim, de extrema eficiência nas finalizações. O time carioca começou bem a partida, impondo pressão e, logo aos 3 minutos, já abriu o placar. Marlon Gomes tocou de primeira com a coxa para Nenê, que arrancou na linha de fundo e cruzou rasteiro para trás na área. A bola chegou limpa para Andrey Santos pegar forte para balançar a rede.

A partir daí, o Tombense cresceu no duelo e assustou em dois lances seguidos, aos 12, quando Thiago Rodrigues salvou desvio contra de Yuri Lara, e aos 14, em chute rente à trave de Everton Galdino da meia-lua. No entanto, a falta de pontaria fez falta aos visitantes, que passaram novamente a sofrer na defesa e quase viram Nenê ampliar a vantagem em arremate de canhota, parando nas mãos de Felipe Garcia.

E o segundo foi questão de tempo para sair. De tanto insistir e levar perigo ao gol do Tombense, o Gigante da Colina conseguiu aumentar a contagem, em São Januário, em linda jogada do garoto Marlon Gomes, cria da base do clube. Aos 39, o meia ficou com a posse na intermediária, deu um balão no marcador, tirou duas vezes o zagueiro e chapou colocado no canto, explodindo de alegria os torcedores nas arquibancadas e anotando o primeiro dele entre os profissionais.

Na volta do intervalo, a partida caiu de intensidade e produção, até por conta do forte calor na manhã do Rio de Janeiro. Com boa vantagem no placar, o Vasco continuou dominando, trocando passes e pouco sendo ameaçado pelos mineiros, mas também diminuiu as tramas ofensivas. A melhor delas aconteceu aos 11, quando Figueiredo saiu cara a cara com o goleiro e acertou a trave.

Tendo o jogo controlado e praticamente sem sustos, o Cruzmaltino preocupou-se em organizar bem o sistema defensivo para não ser vazado e, por meio dos contra-ataques, fechar o caixão do Tombense. E assim conseguiu, aos 27, em rápida ação pela faixa direita. O Carcará saiu errado com a bola, Eguinaldo pegou a sobra e deixou Palacios. O chileno mandou de primeira para Andrey, novamente, arriscar forte no canto rasteiro direito de Felipe Garcia e confirmar o 3 a 0.

No fim, aos 39, Matheus Frizzo, ex-Botafogo, descontou o prejuízo ao aproveitar rebote de Thiago Rodrigues em chute de Everton Galdino, porém, nada que atrapalhasse a boa vitória dos comandados de Emílio Faro. Agora, os cariocas enfrentam, na rodada seguinte, o CSA, em Alagoas, na próxima quinta-feira (18), equipe que atualmente é a 17ª colocada da tabela, abrindo a zona de rebaixamento da Série B.