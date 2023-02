Bacana: Tobias Barreto vai ter defensor público

Hoje eu e o Procurador Geral do Município, Dr. Vinicius Oliveira, estivemos reunidos com o Defensor Público Geral do Estado de Sergipe, Dr Vinícius Menezes Barreto, para tratar do processo de implementação das ações da Defensoria Pública no Município de Tobias Barreto, que será contemplada com um defensor público. Na ocasião, feliz com a notícia dada pelo Defensor Geral, me comprometi em firmar um termo de cooperação, entre o Município de Tobias Barreto e a Defensoria Pública Geral de Sergipe, visando dá suporte necessário para estruturação da defensoria em nossa cidade, um direito inalienável dos tobienses.