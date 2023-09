Projeto Rondon abre vagas para voluntários em uma atividade em Sergipe

No total são dez vagas disponíveis, com inscrições até o dia 16 de setembro

Realizado pelo Governo Federal, o Projeto Rondon oferece uma imersão em pequenas comunidades para estudantes de graduação que queiram auxiliar nos processos de desenvolvimento sustentável e social nas regiões escolhidas. Desta vez, Sergipe foi selecionado com a Operação Mangabeiras, que oferece dez vagas para voluntários e certificado de 160 horas.

Durante a execução do projeto, os estudantes têm acesso a cursos, rodas de conversas, formação para equipe de saúde, educação, desenvolvimento de cartilhas e outros materiais.

Podem se inscrever estudantes regularmente matriculados em cursos das áreas de Cultura, Direitos Humanos e Justiça, Educação e Saúde, que tenham cursado mais de 50% da carga horária da graduação.

São oito vagas disponíveis para voluntários e duas para suplentes, as inscrições seguem até o dia 16 de setembro. Os estudantes interessados precisam enviar o histórico escolar atualizado, uma proposta de projeto de intervenção com até duas páginas e carta de intenção sobre o interesse em participar da Operação Mangabeiras.

Todos os documentos devem ser salvos em formato PDF e encaminhados para o e-mail do coordenador da ação: souza.neto@ufms.br.

O Ministério da Defesa, o governo do Estado de Sergipe e o governo do Estado de Mato Grosso do Sul garantem aos discentes classificados o transporte, alimentação, alojamento, assistência médica e o kit-rondonista, composto de mochila, chaveiro, bloco de notas, chapéu, camisetas e garrafa de água.

Em caso de dúvidas, é possível acessar o edital aqui.

Com informações da UFMS.