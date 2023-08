Quintas da Gente: instituto seleciona projetos artísticos e culturais em Sergipe

O Instituto Banese está selecionando dez iniciativas artísticas e culturais para segunda edição do projeto Quintas da Gente.

A oportunidade contempla pessoas físicas maiores de 18 anos ou jurídicas, com comprovada atuação artística em Sergipe. Cada proponente pode inscrever quantos projetos desejar, mas apenas um será contemplado. Toda renda arrecadada na venda de ingressos será revertida ao artista.

As apresentações acontecem na Sala Cândido de Faria, no Museu da Gente Sergipana, de setembro a dezembro. Para participar, basta realizar inscrição através do formulário online até dia 28 de agosto. O resultado será divulgado no dia 31 de agosto.