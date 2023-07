Arrascaeta entra no segundo tempo e garante a virada do Flamengo sobre o Atlético-MG

O Jogo

Num primeiro tempo movimentado, o Atlético-MG conseguiu impor sua estratégia e foi melhor que o Flamengo. Até os 10′, o Galo sufocou a saída de bola do Rubro-Negro e conseguiu levar perigo ao gol de Matheus Cunha.

O Flamengo conseguiu equilibrar a partida a partir dos 10′, mas sem levar perigo ao gol de Everson. O Galo por outro lado passou a explorar os contra-ataques, em especial, pelo lado esquerdo de ataque, já que Filipe Luís e Léo Pereira estavam pendurados na partida.

Aos 11′, o Atlético-MG quase abriu o placar: Pavón cobrou falta direta para o gol e Allan afastou antes da chegada de Jemerson. O Flamengo respondeu aos 14′: Gabigol recebeu cara a cara com Everson, mas finalizou fraco nas mãos do goleiro do Galo. Aos 16′, outra boa chance para os mineiros na bola parada. Hulk cobrou falta pelo lado esquerdo direto na área e a bola explodiu na trave; na sobra, Jemerson cabeceou para fora. Depois desse lance, o jogo ficou pegado no meio-campo e as equipes pouco produziram no ataque.

Aos 32′, o Galo encontrou uma avenida no lado esquerdo de defesa do Flamengo e abriu o placar. Paulinho foi lançado nas costas de Filipe Luís, invadiu o área e chutou cruzado para fazer 1 a 0. O Rubro-Negro tentou responder na sequência, mas o chute de Everton Ribeiro, de fora da área, parou nas mãos de Everson. Já na reta final do primeiro tempo, o Atlético-MG quase chegou ao segundo gol, mais uma vez pelo lado esquerdo da defesa da equipe carioca. Saraiva recebeu na área, bateu cruzado e Matheus Cunha defendeu com os pés.

*Em Atualização

Próximos Jogos