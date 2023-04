Corinthians perde para o Argentinos Juniors e Fernando Lázaro vê pressão aumentar

Timão conheceu a primeira derrota como mandante na temporada e foi vaiado pelos torcedores; confira os melhores momentos

O Corinthians decepcionou os torcedores que compareceram na Neo Química Arena na noite desta quarta-feira (19) ao perder para o Argentinos Juniors, da Argentina, por 1 a 0, pela segunda rodada da Copa Libertadores.

A vitória fora de casa faz o Argentinos Juniors se isolar na liderança do Grupo E, com seis pontos. Já o Corinthians estacionou nos três e é o vice-líder.

A partida começou tensa, com discussão entre os jogadores após uma entrada dura de Cantillo. Melhor para o Argentinos Juniors, que acertou o travessão de Cássio antes de abrir o placar aos 12 minutos. Montiel passou fácil por Fagner e Balbuena e cruzou para Cabrera completar de cabeça.

O Corinthians deu a primeira finalização aos 25 minutos. Fausto Vera arriscou de fora da área e mandou para fora. Mais uma vez sentindo falta de Renato Augusto, o time comandado por Fernando Lázaro não conseguia criar e só chegava na bola aérea.

Logo no começo do segundo tempo, o Argentinos Juniors marcou com Ávalos, mas o gol foi anulado porque o atacante dominou a bola com a mão. Pressionado, o Corinthians partiu para cima e deu espaço para os contra-ataques do adversário.

Assim como aconteceu na primeira etapa, o Timão teve dificuldades para furar o bloqueio feito pelo Argentinos Juniors. Róger Guedes, Paulinho e Ángel Romero tentaram, mas não conseguiram marcar. Insatisfeita, a torcida protestou depois do apito final.

Próximos jogos

Pela terceira rodada da Libertadores, os dois times entram em campo apenas no dia 2 de maio. O Corinthians recebe o Independiente del Valle, às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena, e o Argentinos Juniors visita o Liverpool, às 19h (de Brasília), no Uruguai.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 0 x 1 ARGENTINOS JUNIORS

Local – Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data e horário – quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília)

Árbitro – Jesús Valenzuela (Venezuela)

Auxiliares – Jorge Urrero (Venezuela) e Tulio Moreno (Venezuela)

Árbitro de vídeo – Nicolas Gallo (Colômbia)

Gols – Cabrera, aos 12’/1T (Argentinos Juniors)

CORINTHIANS – Cássio; Fagner (Du Queiroz), Gil, Balbuena e Fabio Santos; Fausto Vera, Cantillo (Roni), Giuliano (Paulinho) e Matheus Araújo (Ángel Romero); Yuri Alberto e Róger Guedes. Técnico: Fernando Lázaro.

ARGENTINOS JUNIORS – Lanzillota; Mac Allister, Torrén (Di Cesare) e Villalba; Cabrera (Dominguez), Federico Redondo, Moyano, Metilli (Luciano Sánchez) e Montiel; Verón (Thiago Nuss) e Ávalos. Técnico: Gabriel Milito.