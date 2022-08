Aos 35 anos, Anderson Martins anuncia a aposentadoria

O zagueiro Anderson Martins confirmou, nesta segunda-feira (22), através das redes sociais, a sua aposentadoria como jogador de futebol. O anúncio acontece um dia depois do aniversário de 35 anos do atleta. Com passagens por Vasco, Corinthians São Paulo e outras equipes do futebol brasileiro, o defensor teve o CSA como sua última equipe na carreira.

Confira a mensagem postada pelo atleta:

“Hoje encerro mais um ciclo em minha vida, e gostaria de agradecer primeiramente a Deus. Por ter me sustentado até aqui. Sai de casa aos 11 anos de idade, só com o sonho de ser um jogador de futebol, e Deus me abençoou muito mais do que imaginei. Agradeço ao Vitória por ter me dado a primeira oportunidade, por ter me formado como ser humano e me preparado para os desafios que viriam. Agradeço também a todos os profissionais e pessoas que tive a honra de conviver nos clubes onde joguei. Agradeço à todos da @carlosleitesports!!! Gratidão!!!! Posso dizer que Combati o bom combate e guardei a fé!!! Obrigado Futebol!” – postou o zagueiro.

Anderson Martins foi revelado pelo Vitória. Com boas apresentações entre os profissionais, ele chegou ao Vasco, onde conquistou a Copa do Brasil de 2011. Logo depois, se transferiu para o mundo árabe.

No retorno ao Brasil, esteve emprestado ao Corinthians e, em 2017, retornou ao Vasco, mas não conseguiu repetir o brilho da primeira passagem. Na sequencia, rodou por São Paulo, Bahia e, por último, o CSA.

Pela equipe de Alagoas, ele assinou visando a disputa da Série B, mas a quantidade de problemas físicos atrapalharam a sequencia do atleta, que disputou apenas três jogos.