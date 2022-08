Flamengo empata com Palmeiras e vê distância de nove pontos à liderança se manter no Brasileiro

Rubro-Negro continua na terceira posição da tabela da competição, atrás do Fluminense e do próprio Verdão

Tudo igual no Allianz Parque! No jogo com maior importância da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro e que marcou o embate entre os favoritos ao título da competição, Flamengo e Palmeiras empataram em 1 a 1, na tarde deste domingo (21), e a distância de nove pontos à liderança se manteve. Com equipe mista, o time da Gávea fez com Victor Hugo e Raphael Veiga anotou a favor dos paulistas. O resultado faz com que os cariocas sigam em terceiro lugar, com 40, e os donos da casa continuarem na topo, tendo 49.