Analistas do Senac Sergipe participam de evento internacional sobre tecnologia humanizada na educação

Uma equipe de analistas do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Regional Sergipe, participou do XVIII Congresso Internacional de Tecnologia na Educação, no período de 21 a 23 deste mês. O evento promovido pelo Senac/PE, no município de Caruaru, apresentou um formato inovador.

“O evento foi uma verdadeira revolução para a Educação. A partir de agora, um novo modelo pedagógico terá que ser pensado e fomentado, para aproximar a educação profissional dos avanços que estão por vir, visando uma tecnologia humanizada”, destacou Rafael Ramos, gerente do Núcleo de Desenvolvimento e Implementação Educacional.

Com o tema “Educação 5.0: a revolução da aprendizagem”, foram realizadas 30 palestras e oito oficinas com nomes importantes do cenário Educacional do Brasil e do mundo, nos formatos presencial, híbrido ou 100% virtual.

Profissionais como José Pacheco, fundador da Escola da Ponte, em Portugal, e Pierre Lucena, presidente do Porto Digital, proferiram palestras nos auditórios do Senac em Recife e em Caruaru e nas transmissões virtuais.

Ascom Senac/SE