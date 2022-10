Senac/SE abre processo seletivo para vagas em Aracaju e Nossa Senhora da Glória

O Senac/SE abriu o processo seletivo 009/2022 para preenchimento de nove vagas em diversas áreas, nas unidades de Aracaju e Nossa Senhora da Glória, e formação de cadastro reserva. Os interessados podem se inscrever no período de 3 à 10 de outubro, exclusivamente via on-line.

As avaliações de cada área serão presenciais, realizadas na sede do Senac em Aracaju. As informações e inscrições podem ser obtidas no site: http://processoseletivo. se.senac.br