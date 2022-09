Alunos da rede pública conhecem obras de Jenner Augusto preservadas pelo Senac/SE no Bistrô Cacique Chá

Como atividade das disciplinas eletivas “GiraAju” e “Minha terra é Sergipe”, alunos do ensino médio integral do Centro de Excelência Governador Djenal Carvalho Queiroz visitam espaços culturais de Aracaju. Nesta quarta-feira, 21, foi a vez dos estudantes conhecerem o Bistrô Cacique Chá, onde há um preservado acervo do artista plástico Jenner Augusto.

“Está sendo uma boa experiência sair da escola e conhecer um pouco da nossa cultura. Tudo isso é novidade. Na semana passada já fomos ao Sesc, um local novo, e foi uma aula excelente, assim como essa aqui no Cacique Chá”, disse o aluno do segundo ano, Emerson Costa.

A atividade é coordenada pelos professores da rede estadual de ensino Angleide Mendonça e André Valença.

“Essa é uma ação eletiva, que reúne as disciplinas de geografia, história e arte. Visitamos locais turísticos e promovemos debates. É importante que esse jovem descubra e conheça a sua cultura”, explica André Valença.

Para além da gastronomia, o Restaurante Escola Senac Bistrô Cacique Chá é um ambiente que inspira cultura.

“Além de proporcionar aos clientes uma saborosa culinária, inclusive com festivais temáticos, verdadeiras viagens gastronômicas pela cultura sergipana e internacional, temos um belíssimo acervo de obras de Jenner Augusto espalhadas pelo restaurante. Através delas, revivemos a memória sergipana e quanto este local é importante para os aracajuanos”, relata o gerente da unidade, Amintas Diniz.

Ascom Senac/SE