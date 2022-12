Senac/SE assina Termo de Cooperação para educação profissional de jovens em situação de vulnerabilidade social

O diretor Regional do Senac/SE, Marcos Sales, assinou na manhã desta segunda-feira, 19, a ratificação do Termo de Cooperação Técnica 007/2020. O documento inclui novas cláusulas e participantes ao original, visando ampliar a assistência aos adolescentes e jovens em situação de fragilidade social. Nesse contexto, a aprendizagem é um dos instrumentos de prevenção e erradicação do trabalho infantil, e regulador da inserção do adolescente no mercado formal de trabalho.

"O Senac tem como principal missão educar. E com base nisso, vamos trabalhar com o Ministério Público de Sergipe, Ministério Público do Trabalho, Governo do Estado e outros órgãos envolvidos, levando o aprendizado e a instrução inicial para os jovens egressos do sistema socioeducativo, visando qualificá-los para o seu primeiro emprego", destacou.

O termo estabelece ainda que o Estado adote medidas para prevenir e combater o trabalho infantil e outras violações de direitos dos adolescentes e jovens. Prevê também que seja fomentada a contratação desse público em situação de vulnerabilidade pessoal e social, inserido no Programa de Aprendizagem, desenvolvido pelo Senac.