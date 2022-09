Nova gestão toma posse no CRP19 para o triênio 2022-2025

O V Plenário do Conselho Regional de Psicologia de Sergipe – 19a Região tomou posse na quarta-feira, 21, na Aease, em Aracaju(SE). A cerimônia foi conduzida por membros da Comissão Regional Eleitoral – Psicólogas Ana Lúcia de Jesus Viana Santos, Josefa Irami Mendonça e os psicólogos Bruno Madureira Jesus dos Santos e Otávio Felipe Melo Brandão.

Antes de dar posse às/aos 18 novas(os) Conselheiras(os), o Naldson Melo Santos, Conselheiro Presidente do IV Plenário fez uma retrospectiva dos trabalhos desenvolvidos pelo coletivo no triênio 2019-2022.

“Nós tínhamos projetos para alavancar ainda mais a Psicologia em Sergipe e, em pouco mais seis meses de gestão, nos deparamos com a situação da pandemia, o que nos impediu de executar o planejado, a exemplo da interiorização do CRP19”, pontuou.

Naldson Melo citou algumas prioridades, a exemplo do processo de reforma da sede que foi parcialmente concluído com o trabalho de projeto e contratação de arquiteto. Pontuou ainda sobre articulação para reativar a associação com a ABEP e o trabalho de orientação e fiscalização do CRP19.

“Entramos determinados em fazer valer a função precípua dos Conselhos Regionais de Classe. Nós conseguimos realizar o concurso público, com isso passamos a ter duas psicólogas fiscais. Em alguns dias, o CRP19 vai empossar mais uma profissional concursada. Entendemos que é preciso defender a sociedade de profissionais que insistem em contrariar a técnica e a ética”, disse.

Nova Gestão

Eleita em agosto, a nova gestão conduzirá o CRP19 durante triênio 2022/2025. Em seu discurso de posse, Adriano Barros, que assume a presidência da autarquia pela segunda vez, agradeceu a confiança das(os) profissionais em mais uma eleição, ratificando o compromisso com a categoria.

“Vamos buscar novos caminhos para o desenvolvimento da psicologia sergipana junto com as(os) novas(os) conselheiras(os) empossados. A nossa profissão é marcada, profundamente, pelo compromisso com a democracia e a defesa intransigente dos direitos humanos em busca de uma sociedade menos desigual. É tempo de repensar o Sistema Conselhos de Psicologia e, principalmente, o nosso Brasil. Estamos prestes a celebrar mais um processo democrático que são as eleições. Espero que possamos assim fazê-lo sem nenhuma intromissão. Respeitando a nossa Constituição e o estado democrático de direito”.

Barros fez referência ainda ao processo de desmonte das políticas públicas e os prejuízos para psicologia no país.

“Lembro a todos que a educação, o meio ambiente, a saúde, principalmente a saúde mental da população brasileira, passam por um processo de desfinanciamento de políticas públicas, interrompidas ou prejudicadas, pela escassez de recursos federais nesses últimos anos. A psicologia foi e ainda está sendo prejudicada a cada movimento do atual governo, com o fomento à invisibilidade da saúde mental, atenção psicossocial e desarticulação a construção histórica de ações de políticas de saúde já sedimentada, como a luta antimanicomial”.

Por fim, afirmou que a nova gestão manterá um canal de diálogo com a classe.

“Vamos enfrentar as situações peculiares ao nosso fazer, com a melhor argumentação plausível e, na minha ótica, utilizando o melhor recurso do profissional psicólogo que é a escuta. Não queremos profissionais da escuta que não ouvem. A bagagem colhida nesses 12 anos de existência do CRP19, e particularmente a minha, e de alguns novos e velhos conselheiros agora do V Plenário, amplia cada vez mais o nosso horizonte, principalmente, na atual reorganização administrativa do CRP19 e dos recursos. Ser responsável por liderar e ecoar os anseios da nossa classe profissional sergipana e fomentar novas lideranças, será um dos nossos principais objetivos. Quero agradecer o chamado, a dedicação e empenho de todos que fazem parte, agora, do V Plenário e de todos os apoiadores”. concluiu.

Conselheiras e Conselheiros V Plenário

O V Plenário do Conselho Regional de Psicologia é composto pelas(os) Conselheiras(os) Adriano Ferreira Barros (19/631), Priscilla Teodoro Teixeira (19/966), Tatiane Vieira Santos Santana (19/2396), Jameson Thiago Farias Silva (19/3311), Pedro Alves dos Santos Filho (19/1910), Daniela dos Santos (19/3578), André Luiz Mandarino Borges (19/565), Jameson Pereira Silva (19/714), Alberto de Jesus Orge Rocha (19/699), Karla Melo Santos (19/1559), Aline Souza Coelho (19/3059), Frederico Dantas Vieira (19/1159), Sara Santos Silva (19/1294), Adriana Gomes do Nascimento (19/514), Mario Silvio de Souza Fraga (19/3000), Priscila Daniela Silva Raimundo (19/1094), Sônia Maria Santos Ferreira (19/1639), Mércia da Silva Santos (19/3336).

Diretoria CRP19

Em decisão da nova gestão, assume a Presidência do CRP19, Adriano Ferreira Barros e a Vice-Presidência, Jameson Pereira Silva. À frente da Tesouraria, Alberto de Jesus Orge Rocha e na Secretaria, Mário Silvio de Souza Fraga.

Ascom CRP19