Alunos do curso técnico em administração do Senac/SE criam o podcast “Expresso empreender”

Alunos do curso técnico em administração do Serviço Nacional de Aprendizagem Social – Senac/SE resolveram ativar a visão empreendedora e criaram um podcast. À frente do projeto, juntamente com mais 17 colegas, Lucas Fernandes Oliveira Santos Silva, explica sobre o “Expresso empreender”.

“A intenção é realizar podcasts semanais, sempre trazendo alguém que, com visão empreendedora, montou algum negócio, e relatar para nós as dificuldades, bem como a conquista do sucesso. Nós queremos entender como está a situação do mercado, quais as dificuldades que eles estão passando”, destaca.

O técnico do Plano Diretor e instrutor do eixo de Gestão e Negócios, Marco Gonçalves apoia a iniciativa dos alunos, ajudando na coordenação e auxiliando no convite de entrevistados. “Incentivar é difícil, pois as pessoas precisam primeiro acreditar na ideia. E todos os dias nós estamos trazendo para eles que é preciso inovar para saber empreender”.

“Nosso instrutor compartilha todo conhecimento que possui sobre o que é um projeto integrador, nos orienta e incentiva nesse projeto”, completa Lucas Silva. “Está sendo muito interessante conhecer a rotina, as dificuldades e a realidade do mercado de trabalho, ouvindo de pessoas que resolveram empreender”, complementa o aluno Lucas Rodrigues.

Até o momento três episódios já foram gravados, mais dois estão previstos.

“O primeiro foi com uma startup de educação, o segundo com representantes da associação de apicultores de Sergipe o terceiro sobre interfonia virtual. Fazemos tudo na sala de aula, com o que temos disponível e o resultado está sendo muito bom”.

Logística e transporte

Nesta quarta, 21, foi gravado o podcast com empresários do segmento de transporte. Sócios há mais de 25 anos, Antônio Luís e Fábio Caetano da Silva, do Grupo 5 Soluções, foram convidados para participar do quarto episódio do “Expresso Empreender”.

“Estamos trazendo hoje para os alunos do Senac, a experiência que temos no setor de logística, serviços e transporte”, informa Fábio Caetano.

“É preciso ser perseverante para empreender em Sergipe, ter foco para alcançar o objetivo”, completa Antônio Luís.

O quinto episódio do podcast, que será gravado na sexta-feira, 23, será com empreendedores do segmento de games.

