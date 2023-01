Polícia Militar de Sergipe realiza solenidade de passagem de Comando Geral

Na manhã desta sexta-feira (06), a Polícia Militar de Sergipe realizou a solenidade de Passagem de Comando da Corporação. O evento representa a continuidade dos bons serviços prestados pela instituição centenária à sociedade sergipana.

A cerimônia aconteceu no Centro de Ensino e Instrução (CEI), onde o coronel Alexsandro Ribeiro de Souza assumiu a função de comandante-geral após ter sido nomeado pelo governador do estado, Fábio Mitidieri. Ele substitui o coronel Marcony Cabral Santos, que comandou a Polícia Militar durante seis anos.

O tom de gratidão marcou o discurso do ex-comandante. Logo após o início da solenidade, o coronel Marcony agradeceu pela oportunidade e apoio que recebeu durante os sete anos em que esteve à frente da Polícia Militar.

“Sou muito grato pela oportunidade de ter comandado a Polícia Militar de Sergipe, uma Corporação fundamental no âmbito da segurança pública. Me despeço da minha missão, mas deixo o meu agradecimento a todos aqueles que estiveram comigo ao longo da minha carreira”, expressou o ex-comandante, que passa a fazer parte do quadro de oficiais da Reserva Remunerada.

Nova gestão

Após os tradicionais ritos militares, como a revista à tropa e o desfile militar, o recém-empossado comandante-geral, coronel Alexsandro Ribeiro, comentou sobre o seu esforço para alcançar o principal posto de comando da Polícia Militar.

“Nesta manhã, um menino criado no Bairro Siqueira Campos, na Zona Oeste de Aracaju, estudante da rede pública de ensino, realizou um grande feito, alcançar o comando da Polícia Militar e liderar homens e mulheres que zelam pela segurança do nosso povo”.

O comandante enalteceu a importância de estar à frente de uma instituição de segurança pública centenária e confirmou que não poupará esforços para reduzir ainda mais os índices de criminalidade e violência da capital e do interior sergipano.

Entre as suas prioridades, também estão o fortalecimento da doutrina de policiamento comunitário, a ampliação do trabalho integrado com as forças policiais coirmãs e o combate aos crimes de violência doméstica.

Ainda durante o seu discurso, o coronel Ribeiro falou da importância de investir na qualidade e bem estar dos policiais militares, assim como na reestruturação das unidades.

“Vou trabalhar de maneira obstinada e firme, para cumprir a missão que me foi confiada, e conduzir com maestria os rumos da Corporação”, finalizou.

Currículo

O atual comandante da Polícia Militar, coronel Ribeiro, ingressou no Curso de Formação de Soldados da PMSE em 1994. Dois anos depois, foi aprovado em processo seletivo no Curso de Formação de Sargentos. Em 1998, após aprovação no processo Vestibular da Universidade Federal de Sergipe, ingressou no Curso de Formação de Oficiais.

Durante 28 anos de serviços prestados à segurança pública de Sergipe, por meio da Polícia Militar, o novo comandante-geral adquiriu uma vasta experiência acadêmica. Fazem parte do seu currículo as seguintes especializações: Bacharel em Segurança Pública e Ciências Jurídicas, especialização em Gestão Estratégica de Segurança Púbica, Gerenciamento de Crises e Policiamento Comunitário e Introdução à Atividade de Inteligência. Profissionalmente, contribuiu com a Radiopatrulha, 3º, 5º, 6º, 7º e 11º BPMs, além do Comando do Policiamento Militar do Interior (CPMI).