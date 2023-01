Programa de Aprendizagem do Senac/SE encaminha cerca de três mil jovens para o mercado de trabalho

Durante o ano de 2022, mais de 200 empresas buscaram o Programa de Aprendizagem do Senac com o objetivo de contratar adolescentes e jovens aprendizes. Foram abertas 119 turmas, por onde passaram quase 3 mil jovens, que foram encaminhados para esses estabelecimentos, aumentando as chances de serem inseridos no mercado de trabalho, já como efetivos.

De acordo com Marileide Martins gerente do Núcleo de Promoção Social e Relação com Egressos (NPRE), além do cumprimento de cotas as empresas desempenharam seu papel social, ao abrir portas para esses jovens.

“O Senac enquanto instituição formadora disponibiliza para as empresas nove cursos de aprendizagem, elencando diversas possibilidades de inserção desses jovens e adolescentes no mercado de trabalho, através do primeiro emprego. Ano passado, empresas parceiras contrataram através do Programa de Aprendizagem, 2.959 jovens. Temos empresas que mantêm esse contato direto conosco há anos, praticamente desde a implantação do programa”.

Uma delas é o Supermercado Nunes Peixoto, em Itabaiana, que sempre contrata jovens aprendizes, muitos dos quais são efetivados pela empresa.

“Nesses anos de parceria com o Senac tivemos a honra de receber centenas de jovens e alguns estão seguindo carreira conosco. É muito importante e gratificante contribuir com a sociedade participando da inserção desses jovens no mercado de trabalho”, destaca Simone Peixoto, diretora do supermercado.

Os exemplos se multiplicam na empresa da cidade serrana e Rayane Oliveira é um deles. Começou como jovem aprendiz no supermercado em 2019 na função de operadora de vendas e hoje é efetiva.

“Sempre procurei exercer o meu trabalho com zelo e responsabilidade e tive várias experiências. Após o término do contrato, já tinha idade para ser contratada e fui efetivada na função de balconista no restaurante do supermercado, onde fiquei por um ano e oito meses. Hoje estou no Setor Pessoal, como auxiliar de escritório. Tenho muito orgulho de dizer que consegui meu primeiro emprego como Jovem Aprendiz, por meio do Programa de Aprendizagem do Senac”.

Giovana Beatriz seguiu o mesmo caminho da colega de trabalho. Iniciou sua trajetória através do programa há cerca de dois anos.

“Comecei em 2020 como auxiliar de escritório no Setor Recebimentos. Ainda como jovem aprendiz, passei a trabalhar no escritório do Nunes Peixoto, onde fui efetivada. O Programa de Aprendizagem do Senac abriu as portas para o meu primeiro emprego, pois tive oportunidade de adquirir conhecimento de várias áreas”.

Quatro anos separa o início da jornada de Stefany Santana como Jovem Aprendiz até se tornar chefe de setor.

“Comecei no Supermercado Nunes Peixoto em 2018 como assistente administrativo no Departamento Pessoal. Após o término do contrato do Programa de Aprendizagem do Senac, fiquei efetiva como auxiliar de escritório no mesmo setor. Na pandemia fui vendedora de eletro por poucos meses e depois retornei para função anterior e, atualmente, sou chefe do setor”.

Já a história de Marcílio de Jesus no supermercado começou em 2010.

“Passei por uma prova aplicada pelo pessoal da empresa e juntamente com mais seis colegas começamos a trabalhar no Nunes Peixoto com jovens aprendizes. Depois fui efetivado, passei por diversos setores e hoje tenho orgulho de ser o contador da empresa. E toda essa minha trajetória teve início graças a essa parceria do supermercado com o Senac”.

Atualmente, o Programa de Aprendizagem é ofertado nos Centros de Aprendizagem de Aracaju, Itabaiana, Lagarto , Tobias Barreto, Propriá e Nossa Senhora da Glória. Os cursos que integram o programa têm uma duração média de 1.200 horas/aula.

Conheça os cursos ofertados pelo Programa de Aprendizagem

Qualificação em Serviços Administrativos, Qualificação em Serviços de Vendas, Qualificação em Serviços de Supermercados, Qualificação em Serviços de Asseio e Conservação, Qualificação em Serviços de Atendimento em Postos de Combustíveis, Qualificação em Serviços Administrativos em Instituições de Saúde, Qualificação em Programação de Sistemas com Aplicações Financeiras, Qualificação em Serviços de Atacado e Varejo, Qualificação em Serviços Comerciais.

Banco de Oportunidade

Os alunos que passaram pelo Programa de Aprendizagem e/ou concluíram cursos no Senac, têm ainda a vantagem de cadastrarem seus currículos no Banco de Oportunidades mantido pela instituição. Segundo Marileide Martins, diariamente empresas sediadas em Aracaju e de outros municípios sergipanos, acessam o cadastro.

“É um serviço gratuito mantido pelo Senac, de grande importância para as empresas e egressos. O banco proporciona a interação entre egresso, mercado de trabalho e a oportunidade de se tornar um empreendedor de sucesso. Mais de 200 empresas parceiras solicitaram currículos este ano e mais de 100 egressos foram efetivamente contratados por algumas delas”, destaca.

O candidato deve ser ex-aluno do Senac em cursos concluídos a partir de 2015, ser maior de 16 anos, possuir seu cadastro completo, com todos os dados pessoais e profissionais, e atualizado no sistema do Senac. A entrega do currículo pode ser feita presencialmente, no Senac/SE, ou encaminhado através do e-mail banco.oportunidades@se.senac. br .

